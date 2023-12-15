Эксклюзив 15 декабря 2023, 19:58 «Истерика была». Ритуальное бюро доставило жителям Кузбасса тело чужой бабушки Жительница Таштагола заявила, что ее семье из морга привезли чужую бабушку

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Похоронное бюро в городе Таштаголе Кемеровской области привезло местным жителям труп чужого человека вместо их покойной бабушки. Подробности случившегося «360» рассказала внучка умершей Ольга.

По ее словам, ритуальная компания обвинила в случившемся морг, но там заверили, что ошибка невозможна. Родственникам также предложили хоронить чужую женщину.

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«Истерика была. <…> Совершенно другой человек лежит в гробу», — поделилась Ольга.

Она рассказала, что тело покойной в итоге обнаружили в морге, оно лежало в чужом гробу. Также внучка умершей сообщила, что ее маме из-за случившегося пришлось вызывать скорую помощь.

«Мама упала в обморок. Там и скорую мы вызывали, откачивали. Чтобы это дело не замялось, я решила видео снять. <…> Я беспокоилась, что будет с моей мамой», — рассказала женщина.

Ольга возмутилась и тем фактом, что ее покойную бабушку чуть не кремировали. Внучка обратилась в правоохранительные органы, но там сказали, что по этому факту вряд ли возбудят дело.

«Этот случай уже не первый такой у нас в Таштаголе, это пятый случай. Просто люди об этом молчат. Они не говорят об этом», — заявила Ольга.

Она добавила, что виновники путаницы даже не извинились. При этом родственники умершей намерены идти до конца, чтобы добиться справедливости.