«Испугались, что накажут»: родители волгоградских школьников рассказали, зачем дети выдумали стрелка

Школьники, стрелявшие друг в друга из пневматического оружия, думали, что оно не заряжено. Ранив друг друга, они испугались, что их накажут, поэтому выдумали нападение, рассказали «360» родители подростков.

По словам матери одного из мальчиков, ее сын чувствует себя нормально. У него диагностировали ранение голени. Его друг получил ранение в плечо. Сейчас оба находятся в больнице.

«Они думали, что ружье не заряжено, поэтому нажали на курок. Потом просто испугались, что их накажут, поэтому придумали эту версию», — объяснила женщина.

Она добавила, что с ней связывались сотрудники полиции. Будет решаться вопрос об ответственности за случившееся.

Мама второго подростка подтвердила, что дети в порядке и получают медицинскую помощь.

Инцидент произошел во вторник утром в городе Волжский Волгоградской области. Раненые дети сначала рассказали, что их якобы ранил нетрезвый мужчина, который потом скрылся с места преступления. На розыск и задержание преступника ориентировали десятки полицейских. Но затем оказалось, что мальчики все выдумали и на самом деле сами нанесли друг другу травмы. При этом свои действия они снимали на телефон.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства стрельбы, выясняют, зачем подростки придумали несуществующего стрелка. Проверка по факту заведомо ложного вызова специализированных служб продолжается.

В МВД отметили, что ранее подростки не попадали в поле зрения правоохранительных органов и не состояли на учете.