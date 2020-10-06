Исправительная колония загорелась под Воронежем

В исправительной колонии в Воронежской области произошел пожар. Общая площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Информации о погибших нет.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, возгорание произошло в исправительной колонии № 1 в Семилукском районе под Воронежем, сообщает ТАСС. По предварительной версии, горит деревообрабатывающий цех и кровля.

«Площадь пожара такая: на кровле 400 квадратных метров, и внутри [горит] мастерская. Люди сами вышли», — сообщили в пресс-службе ЕДДС.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие.

Ранее в Воронежской области локализовали один из крупных природных пожаров. Спасателям удалось справиться с огнем, который бушевал на площади 100 гектаров в Павловском районе. Также возгорания были обнаружены в Лискинском и Новохоперском районах. На всех участках тушение пожара затруднял сильный ветер и нехватка воды. Был объявлен режим чрезвычайной опасности.