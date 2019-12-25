    25 декабря 2019, 11:34

    Исправительная колония загорелась в Тюмени

    Дарья Бунякова

    Пожар вспыхнул на территории исправительной колонии общего режима в Тюмени. Пожарные присвоили возгоранию повышенный уровень сложности.
    Исправительная колония загорелась в Тюмени

    По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожар начался днем 25 декабря в исправительной колонии № 19 на Барнаульской улице.

    Исправительная колония загорелась в Тюмени | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

    Как уточнили ТАСС в главке МЧС, пожарные борются с огнем по повышенному уровню сложности. Возгорание произошло в административном здании. В результате ЧС никто не пострадал.