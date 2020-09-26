Более 50 тысяч литров красного вина затопили завод в испанском городе Вильямалеа. Очевидцы засняли происходящее на видео.

На кадрах красное вино фонтаном бьет из огромного резервуара. Все вокруг быстро скрывается под напитком. Как сообщает издание LAD Bible, сотрудники завода даже не пытались остановить происходящее и просто стояли рядом. Пока неизвестно, почему вино хлынуло из цистерны.

Похожий эпизод случился в 2018 году на винном заводе в Италии. Там взорвалась цистерна с белым игристым вином. Фонтан из напитка бил из огромного резервуара высотой в пятиэтажный дом. Инцидент произошел в городе Фонтанелле.

Ранее стало известно, что в России пьют больше пива, чем вина. Председатель национального Союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что количество первого почти в семь раз больше второго. Такая разница связана, прежде всего, с разницей в цене. Хорошее вино стоит достаточно дорого — в несколько раз дороже пива. В начале этого года акцизы на импортные вина подняли в два раза, а на винные напитки — даже больше.