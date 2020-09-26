Испанский завод затопило тоннами красного вина — видео
На кадрах красное вино фонтаном бьет из огромного резервуара. Все вокруг быстро скрывается под напитком. Как сообщает издание LAD Bible, сотрудники завода даже не пытались остановить происходящее и просто стояли рядом. Пока неизвестно, почему вино хлынуло из цистерны.
Похожий эпизод случился в 2018 году на винном заводе в Италии. Там взорвалась цистерна с белым игристым вином. Фонтан из напитка бил из огромного резервуара высотой в пятиэтажный дом. Инцидент произошел в городе Фонтанелле.
Ранее стало известно, что в России пьют больше пива, чем вина. Председатель национального Союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что количество первого почти в семь раз больше второго. Такая разница связана, прежде всего, с разницей в цене. Хорошее вино стоит достаточно дорого — в несколько раз дороже пива. В начале этого года акцизы на импортные вина подняли в два раза, а на винные напитки — даже больше.