Происшествия 21 февраля 2024, 21:15 Испанские следователи не исключили причастность местных киллеров к убийству Кузьминова Mash: перебежчика Кузьминова могли убить испанские наемники РИА «Новости»

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Российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, который угнал вертолет Ми-8 на территорию Украины, по версии испанских следователей, был убит местными наемниками. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам представителей полиции, его ликвидировали по заказу. Было произведено пять выстрелов с близкого расстояния, а потом тело погибшего переехал автомобиль. Такой способ убийства присущ испанским киллерам.

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На месте происшествия следователи не обнаружили никаких улик: образцов ДНК, следов и оружия убийства.

Ранее сообщалось, что Кузьминов пробыл в муниципалитете Вильяхойос в Испании, где нашли его тело, всего пару дней. Пока неизвестно, как Кузьминов мог приехать в Испанию и как долго он мог находиться в стране.