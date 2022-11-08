Испанская компания продала чужого ребенка в Калининграде | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 02:10 Испанская компания продала чужого ребенка в Калининграде СК: испанская компания суррогатного материнства продала чужого ребенка в Калининграде Unsplash

Читать 360tv в

Сотрудник испанской компании суррогатного материнства продал чужого ребенка в Калининграде. На него завели уголовное дело и отправили в колонию. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба СУ СКР по Калининградской области.

«В Калининграде представитель иностранной компании суррогатного материнства признан виновным в торговле ребенком», — заявили в ведомстве.

Реклама

Как выяснили следователи, осенью 2019 года россиянке перенесли эмбрион от генетических родителей ребенка в одной из украинских клиник. Женщина начала вынашивать ребенка, но заказчик отказался от прав на него. После этого испанская фирма предложила бесплодной девушке выкупить младенца за 27 тысяч евро.

Реклама

«Иностранка, будучи введенной в заблуждение относительно законности ее участия в данной программе и последующей передачи ей ребенка за денежное вознаграждение, согласилась и перевела одному из участников группы требуемую сумму», — пояснили в пресс-службе.

Передача новорожденного проходила в Калининградской области. Сотрудника компании отправили в колонию общего режима на четыре года и шесть месяцев. Свою вину в торговле ребенком он не признал. На остальных злоумышленников также завели уголовные дела.