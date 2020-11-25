СМИ сообщили о задержании бойца ММА Ислама Абасова
По словам собеседника агентства один из водителей перегородил проезжую часть, что вызвало недовольство других участников движения. По итогам конфликта один из пострадавших обратился в полицию с заявлением, по которому задержали спортсмена, но после отпустили. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
Источник отдельно отметил, что запланированный на 4 декабря бой Ислама Абасова против иранца Амира Алиакбари в Сингапуре отменили. Россиянин должен был заменить своего коллегу Анатолия Малыхина.
Baza уточнила, что конфликт возник между водителями автомобилей Porsche и Nissan, которые не могли поделить дорогу. Доказать свою правоту решили сначала на словах, а потом началась драка. Абасов был одним из пассажиров Porsche. Спортсмен заявил, что драться начал водитель Nissan, а сам он стал жертвой провокации.