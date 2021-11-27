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    27 ноября 2021, 14:17

    Искусственную почку подготовили для выжившего на «Листвяжной» спасателя Заковряшина

    Андрей Иванов

    Медики на всякий случай подготовили аппарат искусственной почки для горноспасателя Александра Заковряшина, который выжил на шахте «Листвяжная». Сейчас его организм справляется с последствиями отравления продуктами горения самостоятельно, но есть вероятность, что ему может понадобиться специальная аппаратура.

    Искусственную почку подготовили для выжившего на «Листвяжной» спасателя Заковряшина

    «Его перевезли в больницу в город Кемерово. Ему подготовлена на всякий случай искусственная почка, там самое современное оборудование. Он сейчас на своих почках, у него все нормально. Но все оборудование стоит рядом с ним, если что-то произойдет — почку сразу включат», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

    Заковряшина считали погибшим, однако он сумел выжить в шахте «Листвяжная» после взрыва метана и самостоятельно выбрался на поверхность. У горноспасателя переохлаждение, обезвоживание и отравление продуктами горения. По данным медиков, его жизни сейчас ничто не угрожает.

    Метан взорвался в шахте в Кемеровской области утром 25 ноября. ЧП унесло 51 жизнь. Более 60 человек получили разные травмы. Правоохранители завели уголовные дела, которые передали в центральный аппарат Следственного комитета России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина. Суд уже арестовал на два месяца двух фигурантов: главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова.