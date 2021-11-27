Искусственную почку подготовили для выжившего на «Листвяжной» спасателя Заковряшина

Медики на всякий случай подготовили аппарат искусственной почки для горноспасателя Александра Заковряшина, который выжил на шахте «Листвяжная». Сейчас его организм справляется с последствиями отравления продуктами горения самостоятельно, но есть вероятность, что ему может понадобиться специальная аппаратура.

«Его перевезли в больницу в город Кемерово. Ему подготовлена на всякий случай искусственная почка, там самое современное оборудование. Он сейчас на своих почках, у него все нормально. Но все оборудование стоит рядом с ним, если что-то произойдет — почку сразу включат», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Заковряшина считали погибшим, однако он сумел выжить в шахте «Листвяжная» после взрыва метана и самостоятельно выбрался на поверхность. У горноспасателя переохлаждение, обезвоживание и отравление продуктами горения. По данным медиков, его жизни сейчас ничто не угрожает.

Метан взорвался в шахте в Кемеровской области утром 25 ноября. ЧП унесло 51 жизнь. Более 60 человек получили разные травмы. Правоохранители завели уголовные дела, которые передали в центральный аппарат Следственного комитета России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина. Суд уже арестовал на два месяца двух фигурантов: главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова.