Эксклюзив 18 апреля 2023, 14:10 «Соседи жалуются». Собаки искусали мальчика в Чите, и это не первый случай Мама искусанного собаками мальчика в Чите: это не первый случай, в районе много животных

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Стая собак напала на шестилетнего мальчика в Чите, его доставили в больницу. Мама пострадавшего Анастасия Воложанина в разговоре с «360» пожаловалась, что в районе много бродячих собак. В прошлом году они покусали ее старшего ребенка.

«Ребенок пошел гулять, потом пошел в магазин за семечками. Собаки налетели, искусали его. Две рваные раны около ягодиц у него. Сейчас лежит в краевом стационаре», — рассказала она.

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По ее словам, в стационаре сыну 10-12 дней будут делать уколы, раны зашивать нельзя.

«Это не первый случай. Соседи жалуются, собак у нас очень много. В районе пятиэтажек собака ощенилась. Скорее всего, она сына и искусала», — добавила мама.

Бабушка мальчика Ольга Витюк отметила в разговоре с «360», что после случившегося им звонили и рассказали, что трех собак удалось поймать.

«С трудом верится, там целая куча бегает. Наш ребенок уже не первый», — заявила Витюк.

Она вспомнила, что недавно собаки покусали продавщицу одного из магазинов. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что властям Читы нужно принять меры по вопросу бездомных собак.