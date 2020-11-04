Искусанное тело пропавшего мальчика нашли на Камчатке

Восьмилетний мальчик найден мертвым в Петропавловске-Камчатском. Его тело искусали животные. Следственное управление СКР по Камчатскому краю открыло уголовное дело.

Труп обнаружили в нежилой зоне морского порта в Петропавловске-Камчатском «с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Интерфакс» написал, что по факту исчезновения ребенка СКР завел дело об убийстве. Следствие назначило экспертизы. После их проведения станет известна причина смерти школьника.

Свою проверку проводит и прокуратура Камчатского края. Она даст оценку органам местного самоуправления по исполнению обязанностей по реализации полномочий об охране объектов и безнадзорности животных.

Как сообщил портал «КамИНФОРМ», мальчик ушел из дома и не вернулся вечером 3 ноября. После этого в городе начались поиски.