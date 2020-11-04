04 ноября 2020, 08:01
Искусанное тело пропавшего мальчика нашли на Камчатке
Восьмилетний мальчик найден мертвым в Петропавловске-Камчатском. Его тело искусали животные. Следственное управление СКР по Камчатскому краю открыло уголовное дело.
Труп обнаружили в нежилой зоне морского порта в Петропавловске-Камчатском «с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных». Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Интерфакс» написал, что по факту исчезновения ребенка СКР завел дело об убийстве. Следствие назначило экспертизы. После их проведения станет известна причина смерти школьника.
Свою проверку проводит и прокуратура Камчатского края. Она даст оценку органам местного самоуправления по исполнению обязанностей по реализации полномочий об охране объектов и безнадзорности животных.
Как сообщил портал «КамИНФОРМ», мальчик ушел из дома и не вернулся вечером 3 ноября. После этого в городе начались поиски.