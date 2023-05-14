Происшествия 14 мая 2023, 12:39 Искали самокаты — нашли автоматы. Из Москвы-реки выловили оружие и 5 магазинов патронов ТАСС: два автомата и 5 магазинов с патронами выловили из Москвы-реки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сумку с двумя автоматами и пятью магазинами с патронами выловили из Москвы-реки в центре столицы. О находке сообщил источник ТАСС в экстренных службах столицы.

По его данным, 13 мая сотрудники службы безопасности по прокату электросамокатов обнаружили в Москве-реке предметы, которые походили на эти передвижные средства.

Реклама

На место вызвали специалистов. Те с помощью магнитов достали из воды находку. Оказалось, что это вовсе не электросамокаты, а два автомата и пять магазинов с патронами, добавил источник агентства.

Оружие и патроны направили на экспертизу. По ее итогам станет понятно, пригодны ли они для стрельбы. Проверка по факту случившегося продолжается.