Происшествия 05 марта 2024, 19:01 Иск Генпрокуратуры к экс-главе Днепропетровской области удовлетворили Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Коломойскому

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Кошехабльский районный суд Республики Адыгея удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему губернатору Днепропетровской области Украины Игорю Коломойскому* и связанным с ним лицам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что они осуществляли экстремистскую деятельность и финансировали вооруженные формирования Украины», — рассказали в Генпрокуратуре.

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Суд обратил в доход государства принадлежащее этим людям имущество. В федеральную собственность взыскали 100% долей в уставных капиталах ООО «Кейтеринг-Юг» и ООО «Южгазэнерджи».

Также в казну изъяли шесть помещений в центре Москвы, 493 земельных участка в Московской, Калининградской, Владимирской и Смоленской областях.

В декабре 2023 года распорядительная дирекция имущества Крыма продала за 446,4 миллиона рублей национализированную недвижимость Игоря Коломойского*. Имущество олигарха находилось в поселке Партенит в Алуште.

* Игорь Коломойский внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.