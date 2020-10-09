Исхудавшего младенца из Карпинска перевезли в больницу Краснотурьинска

Исхудавшего младенца из Карпинска экстренно перевезли в детский центр Краснотурьинска. У ребенка зафиксировано тяжелое состояние, сообщил пресс-секретарь Свердловского Минздрава Константин Шестаков.

По информации СМИ, мать держала девочку в шкафу и не кормила. Малышку нашли подруги женщины, которые пришли к ней в гости. Они обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мать одна воспитывает двоих детей 13 и 3 лет. Девочку она родила летом. Своим близким она сообщила о смерти ребенка. На самом деле младенец лежал в сумке в шкафу, ее подкармливал старший брат.

В настоящий момент медики борются за здоровье девочки. У нее обнаружили истощенное состояние и диагностировали гипотрофию третьей степени, а также ряд других заболеваний, пишет «ФедералПресс».

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении матери младенца. Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга заявила, что по результатам медицинской экспертизы, в дальнейшем в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления.