«Ищу девушку мечты». Подозреваемый в убийстве Кэтрин Сироу искал любовь на сайте знакомств

Предполагаемый убийца студентки из США Кэтрин Сироу вел страницу на сайте знакомств, на которой искал «девушку мечты». Себя подозреваемый описывал как «заботливого и доброго» мужчину, сообщил сайт kp.ru.

«Не пью. Не наркоман. Добрый, заботливый, обожаю детей», — написал подозреваемый в своей анкете.

Мужчина также указал, что ищет девушку свое мечты и хочет познакомиться для серьезных отношений. Известно, что 43-летний задержанный был неоднократно судим, но на своих страницах в соцсетях он по понятным причинам не упоминал своего криминального прошлого. Зато выставлял фотографии картин с красивыми пейзажами и храмами, которые якобы он нарисовал сам.

На сайте знакомств была зарегистрирована и сама погибшая американка.

Кэтрин Сироу три года назад переехала в Россию из США. Она жила в нижегородском Боре, где снимала квартиру и училась в университете. В прошлом она служила в американской пехоте. Во вторник, 15 июня, студентка пропала. Незадолго перед своим исчезновением девушка написала маме в США, что едет в машине с незнакомцем и надеется, что ее не похитят. Полицейским удалось вычислить водителя по записям с камер наблюдения. Он был задержан, а вскоре нашли труп Сироу, который был спрятан в лесополосе. На ее теле обнаружили колото-резаные раны. Предположительно, сначала он изнасиловал ее, а потом, когда Сироу пригрозила обратиться в полицию, решил убить ее.