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    20 июня 2021, 12:14

    «Ищу девушку мечты». Подозреваемый в убийстве Кэтрин Сироу искал любовь на сайте знакомств

    Александр Блинов

    Предполагаемый убийца студентки из США Кэтрин Сироу вел страницу на сайте знакомств, на которой искал «девушку мечты». Себя подозреваемый описывал как «заботливого и доброго» мужчину, сообщил сайт kp.ru.

    «Ищу девушку мечты». Подозреваемый в убийстве Кэтрин Сироу искал любовь на сайте знакомств

    «Не пью. Не наркоман. Добрый, заботливый, обожаю детей», — написал подозреваемый в своей анкете.

    Мужчина также указал, что ищет девушку свое мечты и хочет познакомиться для серьезных отношений. Известно, что 43-летний задержанный был неоднократно судим, но на своих страницах в соцсетях он по понятным причинам не упоминал своего криминального прошлого. Зато выставлял фотографии картин с красивыми пейзажами и храмами, которые якобы он нарисовал сам.

    На сайте знакомств была зарегистрирована и сама погибшая американка.

    Кэтрин Сироу три года назад переехала в Россию из США. Она жила в нижегородском Боре, где снимала квартиру и училась в университете. В прошлом она служила в американской пехоте. Во вторник, 15 июня, студентка пропала. Незадолго перед своим исчезновением девушка написала маме в США, что едет в машине с незнакомцем и надеется, что ее не похитят. Полицейским удалось вычислить водителя по записям с камер наблюдения. Он был задержан, а вскоре нашли труп Сироу, который был спрятан в лесополосе. На ее теле обнаружили колото-резаные раны. Предположительно, сначала он изнасиловал ее, а потом, когда Сироу пригрозила обратиться в полицию, решил убить ее.