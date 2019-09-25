Исчезнувшего тюменского грудничка нашли мертвым. Его могла убить няня

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что труп пятимесячного мальчика нашли в лесу. В его похищении и убийстве подозревают 23-летнюю девушку, которая должна была присматривать за малышом 24 сентября. Родители младенца рассказали, что оставили сына ей, а сами уехали на похороны. После возвращения они не нашли в квартире ни няни, ни ребенка. Родственники сразу же обратились в полицию, а затем написали о пропаже малыша в местные паблики.

Родственники младенца рассказали, что знали девушку несколько лет — она почти три года встречалась со старшим братом погибшего грудничка.

Сейчас девушка задержана. Причина похищения и убийства малыша пока не установлена. Следствие выясняет мотивы преступления.