Исчезнувшего тюменского грудничка нашли мертвым. Его могла убить няня
Пятимесячный младенец, который пропал в Заводоуковске Тюменской области во вторник, найден мертвым. В убийстве мальчика подозревают его няню. Сейчас девушка задержана, сообщил Znak.com.
В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что труп пятимесячного мальчика нашли в лесу. В его похищении и убийстве подозревают 23-летнюю девушку, которая должна была присматривать за малышом 24 сентября. Родители младенца рассказали, что оставили сына ей, а сами уехали на похороны. После возвращения они не нашли в квартире ни няни, ни ребенка. Родственники сразу же обратились в полицию, а затем написали о пропаже малыша в местные паблики.
Родственники младенца рассказали, что знали девушку несколько лет — она почти три года встречалась со старшим братом погибшего грудничка.
Сейчас девушка задержана. Причина похищения и убийства малыша пока не установлена. Следствие выясняет мотивы преступления.