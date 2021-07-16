Исчезновение самолета АН-28 под Томском подтвердили

В авиакомпании «СиЛА», которой принадлежит самолет АН-28, подтвердили его исчезновение под Томском. По предварительной информации, на борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа.

«Он исчез с радаров, но больше никакой информации нет. Выясняем детали», — рассказали в компании «360».

Собеседница уточнила, что самолет следовал по маршруту Кедровый — Томск.

В МЧС также подтвердили, что самолет пропал с радаров, сообщил РЕН ТВ. В ведомстве уточнили, что в 13:00 получили информацию о срабатывании аварийного маяка АН-28. На поиски пропавшего самолета отправили борт МИ-8 с медиками и спасателями на борту.

По предварительно версии, самолет потерпел крушение под Томском. В числе возможных причин рассматривают техническую неисправность и ошибку экипажа. Издание также отметило, что сейчас экстренные службы проверяют информацию о том, что самолет мог совершить аварийную посадку в Бакчарском районе. По данным РЕН ТВ, аварийный маяк сработал в этом районе и продолжает отслеживаться до сих пор.