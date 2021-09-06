Иркутский депутат рассказал свою версию аварии, в которой пострадала спортсменка

Иркутская спортсменка Яна Шевкомуд заявила, что местный депутат Антон Романов сбил ее на пешеходном переходе и теперь якобы пытается замять дело. Но сам парламентарий в беседе с «360» сказал, что предложил девушке решить все по закону, а она оказывает давление на суд в политических целях.

Депутат признал, что ДТП действительно было, и девушка пострадала. Авария привела к пробке. По словам Романова, они пытались вызвать скорую, сделали несколько звонков, но им так и не ответили. Он предположил, что это связано с высокой нагрузкой на врачей из-за ковида.

Девушка чувствовала себя неважно. Она не могла идти, у нее была повреждена стопа и локоть. Также она получила закрытую черепно-мозговую травму.

Так и не дозвонившись до скорой, Романов решил отвезти девушку в травмпункт на своей машине. Там зафиксировали ДТП, оказали спортсменке помощь. После этого депутат отвез ее домой.

«Выдал ей костыль даже, чтобы она могла двигаться. Оказал небольшую материальную помощь. Все координаты, телефоны, номер машины, ФИО она не просто знала, а прекрасно знала», — рассказал Романов.

Депутат созвонился с девушкой на следующий день, а еще через день они встретились. Спортсменка начала предъявлять материальные претензии. Романов предложил ей компенсировать ущерб.

«Назвал сумму, которая вдвое больше, чем могли бы ей присудить по суду. Она от этого отказалась, попросила еще больше денег», — сообщил народный избранник.

И тогда выяснилось, что девушка в медпункте не сообщила данные депутата. Романову пришлось самому идти в ГИБДД. Инспекторы выезжали на место, все зафиксировали, материалы были переданы в суд.

«Вся истерика, которая сегодня разыгрывается в соцсетях, это оказание давления, в том числе в политических целях», — сказал он.

Шевкомуд рассказывала, что по дороге в травмпункт депутат якобы хвастался, что он друг губернатора. Но Романов пояснил, что тогда действительно обмолвился о главе региона, поскольку ехал на заседание комиссии под его руководством. Он сказал об этом лишь для того, чтобы уточнить время ДТП.

«Я ехал на комиссию, было ДТП. Я остановился, и первое, что я сделал, это сообщил в службу протокола, что меня не будет, потому что я попал в ДТП», — сказал Романов.

Спортсменка утверждала, что депутат якобы пытается уйти от ответственности. Но Романов подчеркнул, что авария произошла на глазах у свидетелей, кроме того, в травмпункте были камеры, и у него было мыслей скрываться от суда.

«Я ей так и сказал, давай действовать по закону. Нам не надо никуда уклоняться, потому что другого пути и быть не может», — заключил депутат.

Со слов девушки, авария произошла 18 августа. Депутат ЗакСа Иркутской области, находившийся за рулем Land Cruiser Prado, сбил спортсменку на пешеходном переходе в Иркутске. Девушка записала обращение, в котором заявила, что после удара машины потеряла сознание, а депутат якобы отказался вызывать ГИБДД и скорую, заявив, что отвезет ее в больницу сам, так как опаздывает на встречу.