Происшествия 21 ноября 2022, 16:31 Иркутские полицейские поймали мужчину с сумкой наркотиков и валюты

Читать 360tv в

В Иркутской области полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Реклама

Мужчину поймали в Братске во время погони. В салоне машины задержанного лежала сумка, в которой было 45 граммов марихуаны, 290 граммов синтетического наркотика, а также пять тысяч долларов и 370 тысяч рублей. Подозреваемого поместили в СИЗО.