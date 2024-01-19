Происшествия 19 января 2024, 13:12 Иркутская школьница лишилась рук из-за смартфона. Взрывом заинтересовалась ФСБ «112»: в Иркутской области взрыв зарядки оторвал школьнице кисти рук РИА «Новости»

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В Иркутской области госпитализировали 13-летнюю девочку в тяжелом состоянии. Она играла на смартфоне, поставленном на зарядку, когда произошел взрыв. Разрушения в квартире показались правоохранителям слишком тяжелыми для короткого замыкания, и они вызвали ФСБ, сообщил Telegram-канал «112».

Девочка сидела на кухне, когда раздался хлопок. Родители обнаружили дочь в крови. Взорвавшееся зарядное устройство оставило ее без кистей обеих рук, нанесло множественные рваные раны головы, живота, груди и ног.

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Мать вызвала скорую помощь и сама повезла дочь навстречу бригаде. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии и провели операцию. Из тела извлекли пластиковые фрагменты.

Сначала следователи решили, что произошло короткое замыкание, когда школьница пыталась вынуть зарядное устройство из розетки. Однако их насторожили слишком серьезные травмы ребенка и повреждения в доме — взрывная волна на кухне разнесла технику и мебель, выбила в окнах стекла.

По информации канала, на место происшествия выехали сотрудники ФСБ. Уголовное дело возбудили по статье 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего».

В Санкт-Петербурге мобильный телефон взорвался в руках пожилого мужчины. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с ожогами шеи и груди.