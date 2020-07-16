Иркутск в воде и без света. Как город справлялся с последствиями дождей

В Иркутске из-за сильных ливней жители нескольких улиц остались без электричества. Три частных жилых дома подтопило, людей пришлось эвакуировать. Воду откачивали всю ночь и утро четверга.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в ночь на 16 июля на пяти улицах, уточнили в региональном ГУ МЧС. Частные жилые дома на улицах Верхняя Набережная и Мельничная залило.

«Восемь человек, в том числе двое детей силами администрации города эвакуированы в пункт временного размещения», — добавили в ведомстве.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в своем Instagram рассказал о десяти эвакуированных.

«Эвакуированы жители улиц Верхней Набережной, Мельничной, Карла Либкнехта — всего десять человек, в том числе двое детей. Люди в безопасности, ночуют в спокойном месте», — написал он.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Воду из жилых домов откачивают специалисты МУП «Водоканал». К ликвидации последствий ливня привлекли силы иркутского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожарные машины работали всю ночь. Откачка воды велась на улицах Ширямова, Красноярской, Канской, Карла Либкнехта. Пожарные расчеты вместе с добровольцами из числа местных жителей спасли от подтопления подстанцию.

Последствия ливней в жилом секторе устраняют все силы экстренного реагирования. Всего задействовано 143 человека и 74 единицы техники. В их числе 43 специалиста МЧС и 13 единиц техники. Аварийные службы города работают в усиленном режиме.