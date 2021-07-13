Иркутянин объяснил, почему угрожал выбросить ребенка с балкона

Следователи в Иркутске допросили мужчину, который несколько часов стоял на карнизе с внешней стороны балкона на 14-м этаже с ребенком на руках и грозился спрыгнуть. Иркутянин заявил, что таким образом хотел привлечь внимание своей супруги.

Видео с кадрами допроса опубликовал Следственный комитет РФ. Мужчина заявил, что своим поступком хотел добиться внимания со стороны жены. Предположительно, накануне между ними произошла ссора.

Мужчина стоял на внешней стороне балкона, брал в руки ребенка и грозился спрыгнуть. Он требовал, чтобы к нему привели жену. Правоохранители оперативно доставили женщину на место происшествия. Спасатели и психологи пытались вести переговоры с мужчиной, однако он неохотно шел на диалог. Но в итоге при содействии местных жителей и силовиков мужчину все же уговорили не совершать глупостей.

Иркутянина задержали. Против него завели дело о приготовлении к убийству малолетнего. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Ранее в иркутском МВД рассказали, как им удалось предотвратить трагедию.

Мужчина хотел, чтобы его бывшая супруга забрала заявление из полиции после того, как он ее избил. Об этом сама женщина рассказала «360».