Иркутянин из мести подорвал соседа в лифте

В жилом доме в Иркутске лифт с одним из жильцов сорвался вниз после взрыва. По версии следователей, за этим мог стоять его сосед, который жаждал мести. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК.

Хлопок раздался в подъезде одного из жилых домов по улице Маршала Конева днем 30 ноября. Вслед за этим вниз сорвался лифт, в котором находился 30-летний мужчина. К счастью, сработала тормозная система — кабина остановилась. Но иркутянина все же доставили в больницу с различными травмами. А на место прибыли силовики.

Подъезд осмотрели следователи, криминалисты, полицейские, кинологи и спасатели. Оказалось, что взрыв произошел из-за срабатывания кустарного пиротехнического устройства. Заподозрили 50-летнего соседа, с которым у пострадавшего были сложные отношения. Его задержали. В СК завели дело по статье «Покушение на убийство».

При обысках дома и в гараже у задержанного нашли различные предметы, представляющие интерес для следствия. Его отправили под стражу. Расследование дела продолжается.