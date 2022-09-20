Выжившая после нападения сына в Турции скрывала от друзей семейные проблемы | 360°

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Выжившая после нападения сына в Турции скрывала от друзей семейные проблемы

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Мужчина напал с молотком на своих родителей в Турции. Одноклассница чудом выжившей матери — Ирина Политова (Кушанина) — в интервью «360» рассказала, что женщина отличалась светлым характером.

Женщины дружили со школьной скамьи. После окончания учебы они периодически встречались в кругу одноклассников. Ирина сказала, что ей тяжело было принять новость о нападении на знакомую.

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«Она была очень позитивной, доброй и отзывчивой. Только с хорошей стороны ее знала и плохого ничего не могу сказать», — поделилась она.

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Также Ирина отметила, что ее подруга могла скрывать неприятности, которые происходили дома.

«Когда она приходила, у нее были очень грустные глаза. Видимо, дома какая-то обстановка была такая. Но она ничего не рассказывала», — сообщила собеседница «360».

Ирина уточнила, что мама мужчины никогда не рассказывала про семейные дела. Собеседница «360» даже не знала, что у пострадавшей был сын.

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