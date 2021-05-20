Иранца убили его родители из-за отказа жениться

Супружеская пара в Иране убила, а потом расчленила, сына из-за того, что тот не хотел жениться. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что убитому было 47 лет. Он приехал к родителям и там поссорился с отцом из-за того, что не хотел жениться. В результате отец нанес ему ножевое ранение. Позже его труп нашли полицейские. Родители сознались в преступлении.

Также выяснилось, что ранее они убили свою дочь и своего зятя. Полиция ведет расследование.