Иранское судно потушили в Астрахани

Астраханские спасатели ликвидировали пожар на судне, ходящем под иранским флагом. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. О пострадавших сообщений не поступало. Экипаж оперативно эвакуирован.

Иностранное судно загорелось на территории «Астраханского южного порта» под разгрузкой. Как рассказали в МЧС, первое сообщение о пожаре поступило к ним в 10:20 по московскому времени. На место отравили пожарные расчеты, которые оперативно вступили в борьбу с огнем. Экипаж судна был эвакуирован.

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Всего в тушении возгорания приняли участие 15 единиц техники и 65 человек личного состава МЧС. В 12:07 московского времени спасатели отчитались о полной ликвидации пожара.

«Пожар на сухогрузе у причальной стенки ликвидирован на площади 20 квадратных метров», — подтвердили в МЧС.

Источник фото: МЧС

Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, горело судно Vafa 2. Судно для перевозки генеральных грузов ходит под флагом Ирана, уточнило РИА «Новости».

Информацию о происшествии намерены перепроверить в Генконсульстве Ирана в Астрахани. Дипломаты стараются оперативно получить все интересующие их сведения.