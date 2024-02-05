Происшествия 05 февраля 2024, 04:17 Иранский дипломат умер в фитнес-клубе на северо-западе Москве Сотрудник посольства Ирана умер в московском фитнес-клубе Freepik

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Сотрудник иранского посольства умер во время занятий спортом в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«Мужчине 1957 года рождения стало плохо во время занятий на беговой дорожке. Он скончался», — уточнило издание.

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Иранский дипломат тренировался в спортивном зале на Пятницком шоссе. По предварительной информации, смерть наступила из-за отрыва тромба.

Прокуратура контролирует ход проверки по факту происшествия.

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