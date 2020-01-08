Иран опроверг версию о столкновении украинского лайнера с ракетой

«Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной был пожар в двигателе, и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к крушению», — заявил агентству IRNA Низами.

Иорданское издание Al-Hadath назвало столкновение авиалайнера с ракетой одной из версий катастрофы. Это связано с тем, что незадолго до вылета Иран начал проводить ракетные удары по американским военным базам. Официальный представитель аэропорта Тегеран заявил, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя.

На борту Boeing 737 МАУ находилось 168 пассажиров и девять членов экипажа, большинство из них граждане Ирана.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на место крушения выехал украинский консул, кроме того была организована кризисная группа. Спасатели нашли черный ящик. Бортовой самописец уже передали правоохранительным органам.