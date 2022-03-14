Возле консульства США в иракском Эрбиле зафиксировали взрывы

Район иракского города Эрбил, в котором находится консульство США, подвергся ракетному обстрелу. Кроме того, взрывы были слышны в районе расположения местной телестанции.

Как сообщает newizv.ru, повреждено здание телеканала «Курдистан 24». Люди не пострадали. По данным курдского ведомства по борьбе с терроризмом, ракетный обстрел города велся, вероятно, с территории Ирана. Всего было выпущено 12 баллистических ракет.

Не исключено, что ракетный удар мог наноситься по центрам израильской разведки «Моссад» и военной базе войск США, куда упало несколько ракет. Хотя сразу после ракетного удара в небо поднялись американские военные самолеты, но сообщений о том, что они могли нанести ответный авиаудар, не было.