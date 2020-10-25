iPhone 12 впервые украли в Москве

В Москве впервые украли новый смартфон от Apple — iPhone 12 Pro. Мошенники обманом завладели сразу двумя такими устройствами.

Об этом сообщил РЕН ТВ. Издание уточнило, что кража произошла в центре Москвы. Владелец устройства по какой-то причине решил его продать вскоре после покупки — он выложил смартфон на Avito. На объявление сразу же отреагировал мужчина, который перезвонил и договорился о встрече.

Покупатель сразу поинтересовался, сколько устройств продает их владелец, — он уточнил, что готов купить сразу два смартфона. Оказалось, что у продавца они были, и он согласился продать оба iPhone 12 Pro.

Местом для сделки выбрали пятизвездочный отель Ritz-Carlton. Продавец приехал туда с устройствами и встретился в фойе с потенциальным покупателем. Во время разговора мужчина достал сумку, быстро показал деньги за смартфоны, а затем спрятал ее обратно.

Затем покупатель спросил, на чем продавец приехал в отель, и предложил «обнулить» карточку на парковку его автомобиля, чтобы ему не пришлось переплачивать. После этого мужчина ушел вместе с двумя iPhone. Владельца устройств такое поведение не смутило. Судя по всему, он успокоился, когда увидел сумку с деньгами, и уже не ожидал подставы. Продавец не переживал, потому что сумка осталась на столе, а значит, ее владелец не уйдет далеко.

Однако мужчина так и не вернулся. В результате выяснилось, что деньги, которыми была набита сумка, оказались поддельными.