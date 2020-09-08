Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил справедливость приговора Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд столицы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Пригожин подчеркнул, что ему «искренне и сердечно» жаль Ефремова, однако закон должен быть единым для каждого.

«Гуманно все. Если мы хотим подражать цивилизованной стране, то мы должны понимать, что закон для всех один. Мы — публичные люди и мы — пример для подражания обществу. Мы просто не можем популяризировать езду в алкогольном опьянении», — процитировало продюсера радио «Говорит Москва».

Он считает, что выбрать адвокатом Эльмана Пашаева было ошибкой. По его мнению, с другой защитой срок мог быть меньше. Пригожин заявил, что юрист нанес актеру ущерб и устроил «клоунаду».

Напомним, Ефремова признали виновным в смертельной аварии, которая произошла в центре Москвы 8 июня. Артист на своей иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм.