Иорданец напал с ножом на беженку с Украины | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 04:36 Иорданец напал с ножом на беженку с Украины Bild: 28-летний иорданец напал с ножом на 21-летнюю беженку с Украины в Германии Unsplash

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В Германии беженец из Иордании напал с ножом на 21-летнюю украинку, тоже беженку. Как сообщило немецкое издание Bild, девушка находится в тяжелом состоянии.

Мужчина встретил девушку перед ее квартирой, после чего нанес ей удар ножом. После нападения подозреваемый уехал на велосипеде. Спустя несколько часов иорданца задержала полиция. Он сдался без сопротивления.

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По данным издания, оба участника инцидента жили в одном общежитии для беженцев и знали друг друга. Однако мотив преступления пока неясен.

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По информации немецкой полиции, пострадавшая работала горничной в одном из отелей. Сейчас она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что неизвестный ограбил художницу Галину Быстрицкую. Злоумышленник ворвался в дом, связал потерпевшую и, угрожая ножом, забрал деньги и личный автомобиль.

Еще одно происшествие произошло в Омске. Мужчина напал на пенсионерку в подъезде жилого дома, несколько раз ударив ее ножом. После этого он похитил у нее сумку с кошельком и скрылся.