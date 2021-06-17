Инженера сгоревшей АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест

Суд в Новосибирске отправил инженера газовой АЗС, на которой произошел крупный пожар со взрывами, под домашний арест на два месяца. Об этом сообщил ТАСС.

Центральный районный суд Новосибирска избрал инженеру АЗС меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 августа.

Директора сгоревшей автозаправки ранее отправили под арест. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Пожар на автозаправке произошел 14 июня. Возгорание заняло площадь около 1200 квадратных метров. Во время пожара взрывались газовые баллоны, что осложняло его тушение. Пострадали 35 человек, из них 17 госпитализированы, а семеро находятся в реанимации. У одного из пострадавших более 40% ожогов тела. Взрывной волной в ближайших домах выбило более 100 окон.

Были задержаны 37-летний инженер и 57-летний директор АЗС. Расследованием дела о пожаре занимается центральный аппарат СК. Предполагаемой причиной пожара на АЗС называют несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей.

После произошедшего в Новосибирске решили проверить все городские АЗС.