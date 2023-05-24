Важное 24 мая 2023, 10:56 Инженер-конструктор ростовского оборонного предприятия передавал данные украинской разведке ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера предприятия ОПК, который информировал ВСУ

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В Ростове-на-Дону за госизмену задержали конструктора предприятия ОПК, который передавал Украине данные о ПВО и личном составе российских частей. Об этом сообщили «360» в Центре общественных связей ФСБ.

«С февраля по апрель 2023 года этот гражданин России <…> передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ», — уточнили в ведомстве.

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ФСБ задокументировала противоправную деятельность инженера-конструктора. Он переписывался в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны МО Украины и выполнял его поручения.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье о государственной измене. Инженеру-конструктору грозит длительный тюремный срок, вплоть до пожизненного заключения.

В понедельник Лефортовский суд Москвы арестовал жителя России по делу о государственной измене.