24 мая 2023, 10:56
Инженер-конструктор ростовского оборонного предприятия передавал данные украинской разведке
ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера предприятия ОПК, который информировал ВСУ
В Ростове-на-Дону за госизмену задержали конструктора предприятия ОПК, который передавал Украине данные о ПВО и личном составе российских частей. Об этом сообщили «360» в Центре общественных связей ФСБ.
«С февраля по апрель 2023 года этот гражданин России <…> передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ», — уточнили в ведомстве.
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ФСБ задокументировала противоправную деятельность инженера-конструктора. Он переписывался в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны МО Украины и выполнял его поручения.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье о государственной измене. Инженеру-конструктору грозит длительный тюремный срок, вплоть до пожизненного заключения.
В понедельник Лефортовский суд Москвы арестовал жителя России по делу о государственной измене.
Шпионаж
ФСБ
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