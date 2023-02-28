Происшествия 28 февраля 2023, 15:01 Инвалиду-спортсмену отказали в посещении спа-зоны в петербургском отеле Петербургский отель без причины отказал инвалиду-спортсмену в посещении спа-зоны

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Один из отелей в Санкт-Петербурге без причины отказал гостю-инвалиду в посещении спа-зоны, делом заинтересовался Следственный комитет. Об этом «360» сообщил пострадавший от действия отеля Владимир.

Не впустили инвалида

По словам мужчины, он хотел пройти в спа-зону вместе с супругой и семилетним сыном. Перед посещением полностью оплатил услугу. Однако на входе администратор спа-зоны сообщила, что из-за кресла коляски дальнейший путь ему закрыт.

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«Они не пустили меня по причине кресла-коляски. Говорили, что без нее пустили бы. Уточняли, что не отказывали в предоставлении услуги, но сказали, чтобы коляски не было. Я пояснил, что без нее мне невозможно передвигаться, пытался объяснить, что у меня уже 20 лет как сломан позвоночник», — сказал Владимир.

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Администрация спа-зоны стояла на своем и ссылалась на решение руководства о недопуске в спа-зону людей на инвалидных колясках.

«Говорили, что под угрозой окажутся другие посетители. Потом сказали, что спа-зона не оборудована необходимым образом и пострадать я уже могу сам. Потом добавили, что в коляске я нарушу санитарные требования. В ответ я предложил обработать колеса дезинфицирующими средствами, но меня на пустили все равно», — заметил пострадавший.

Сослались на правила компании

Владимир отметил, что в спа-зоне у него также были оплачены два часа массажа, однако на него попасть не удалось.

«Я объяснял, что это дискриминация по признаку инвалидности, но работник ссылался на правила компании. Часто ходил в спа в других отелях, плавал в бассейне, но меня не впустили все равно», — добавил он.

Мужчина подчеркнул, что виновными в этой ситуации считает именно руководство спа-зоны, а не самого отеля. Сотрудники гостиницы всячески пытались помочь ему, однако у них ничего не получилось.

«При выезде вернули 1,5 тысячи рублей, в которые входит посещение спа-зоны. Уже по прибытию домой позвонил их руководитель и извинился, но опять повторил, что таковы правила их компании», — пояснил пострадавший.

После выезда из отеля с Владимиром связался Следственный комитет и взял объяснения, начав разбирательство по делу. А уже на родине в Псковской области он самостоятельно обратился с заявлением в прокуратуру.