23 апреля 2024, 19:29
Инвалида спасли из квартиры с горящим балконом на северо-востоке Москвы
Источник «360»: лежачего инвалида спасли при пожаре на северо-востоке Москвы
Эвакуацию двух взрослых и одного лежачего инвалида провели спасатели, прибывшие на пожар в дом на Ярославском шоссе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
По его информации, очаг возгорания находился на балконе. Самостоятельно покидать квартиру владельцы не захотели, объяснив, что не смогут вытащить лежачего родственника. Чтобы дым не проникал в помещение, жильцы закрыли дверь на балкон.
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Прибывшие на место спасатели эвакуировали всех, кто находился в квартире. Пожар локализовали на площади четыре квадратных метра.
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