Инвалид ударил мужчину ножом в живот в Ленобласти | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 21:00 Поделиться Telegram

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Viber Инвалид ударил мужчину ножом в живот в Ленобласти

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Полицейские задержали 57-летнего инвалида 2-й группы, который, предположительно, ударил мужчину ножом в живот. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

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По предварительным данным, поздно вечером на улице Спортивная злоумышленник во время ссоры ранил ножом в живот мужчину 1990 года рождения. Пострадавший находится в реанимации.

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