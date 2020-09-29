Инвалид с симптомами коронавируса ждал скорую пять дней в Челябинске

24 сентября преподаватель и ее супруг Александр почувствовали недомогание. Супруги обнаружили у себя все симптомы коронавируса и сразу же вызвали скорую. Юлия является инвалидом по зрению.

«У Саши температура под 40 и не сбивалась, он задыхался, кашлял, посинели ногти на руках. Скорая не приехала ни в пятницу, ни в субботу. Ни даже тогда, когда ее вызвали врачи приехавшей к нам „неотложки“», —поделилась Юлия.

В Роспотребнадзое звонок перевели на горячую линию, где юрист заявил, что за 22 тысячи рублей разберется с вопросом.

В итоге за супругом приехали родители, которые сами и отвезли его в больницу. Выяснилось, что у Александра легкие поражены на 60%.

«Я осталась одна, без зрения, в пустой квартире. Участковый врач боится: отказалась меня осматривать и даже оформлять больничный, сразу выскочила за порог. Мазок на COVID тоже никто не берет», — поделилась педагог.

У нее все еще плохое самочувствие, легче не становится.

В горздраве Челябинска пояснили, что такое долгое ожидание скорой связано с большим количеством вызовов из-за ОРВИ.