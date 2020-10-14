Инвалид прожил неделю с трупом матери в Москве

В полицию заявили родственники пенсионерки, которые жили отдельно. Она не отвечала на звонки, из-за этого они забеспокоились. Правоохранители вскрыли дверь в ее квартире, и обнаружили труп хозяйки. Рядом с ним находился ее младший сын.

Мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он является недееспособным и не может разговаривать.

Судебно-медицинская экспертиза установит точные причины смерти пожилой женщины.