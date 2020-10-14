14 октября 2020, 17:24
Инвалид прожил неделю с трупом матери в Москве
Молодой человек с инвалидностью, признанный недееспособным, прожил неделю с трупом матери в квартире в Москве. Он не мог позвать на помощь, так как не разговаривает. Об этом сообщил сайт kp.ru.
В полицию заявили родственники пенсионерки, которые жили отдельно. Она не отвечала на звонки, из-за этого они забеспокоились. Правоохранители вскрыли дверь в ее квартире, и обнаружили труп хозяйки. Рядом с ним находился ее младший сын.
Мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он является недееспособным и не может разговаривать.
Судебно-медицинская экспертиза установит точные причины смерти пожилой женщины.