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    14 октября 2020, 17:24

    Инвалид прожил неделю с трупом матери в Москве

    Дарья Морозова

    Молодой человек с инвалидностью, признанный недееспособным, прожил неделю с трупом матери в квартире в Москве. Он не мог позвать на помощь, так как не разговаривает. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    В полицию заявили родственники пенсионерки, которые жили отдельно. Она не отвечала на звонки, из-за этого они забеспокоились. Правоохранители вскрыли дверь в ее квартире, и обнаружили труп хозяйки. Рядом с ним находился ее младший сын.

    Мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он является недееспособным и не может разговаривать.

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