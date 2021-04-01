Инвалид погиб при пожаре на севере Москвы

Один человек погиб при пожаре в доме на Ленинградском шоссе в Москве. Как рассказал источник «360», он был инвалидом.

Пожар произошел по адресу Ленинградское шоссе, дом 9, корпус 3. В столичном управлении МЧС подтвердили, что при пожаре погиб один человек.

По данным МЧС, информация о пожаре поступила к спасателям в 10:14. Горели вещи и мебель в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В 10:48 пожар ликвидировали.