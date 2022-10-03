Инвалид-колясочник открыл стрельбу по бутылкам в Петербурге | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 12:28 Поделиться Telegram

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Viber Инвалид-колясочник открыл стрельбу по бутылкам в Петербурге

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Мужчина в инвалидном кресле открыл стрельбу по бутылкам из травматического оружия в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщил «МК в Питере».

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О стрельбе в полицию сообщил прохожий. Полицейские задержали 26-летнего молодого человека, у него изъяли два травматических пистолета. Сообщается, что подозреваемый ранее был судим за наркотики и кражу. Мужчину отпустили под обязательство о явке.

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