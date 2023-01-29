Происшествия 29 января 2023, 08:01 Инцидентом с избиением пассажиров в Московском метрополитене заинтересовался председатель СК Бастрыкин СК России изучит инцидент с избиением пассажиров в Московском метрополитене Telegram

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в Московском метрополитене, где мужчина избил двух пассажиров. Он поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову отчитаться о происшествии. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Глава ведомства поручил всесторонне изучить ситуацию и оперативно представить доклад», — говорится в сообщении.

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Накануне в СМИ появилась видеозапись нападения неизвестного мужчины на пассажиров в московской станции метро «Курская». Очевидцы сняли, как дебошир в вагоне ногами избил двух мужчин. При этом остальные пассажиры ничего не сделали, чтобы остановить обидчика.

Ранее агрессивную семейную пару из Якутии высадили с рейса Таиланд-Новосибирск-Якутск. По словам очевидицы, супруги сами спровоцировали конфликт, обвинив других пассажиров в разжигании национальной розни. Полчаса на борту выясняли, кто кого назвал «узкоглазой» и «макакой». В результате дебоширов высадили на полпути в аэропорту Новосибирска.