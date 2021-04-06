Интимные фото девушек с сервиса OnlyFans попали в открытый доступ в интернете

Эксперты по безопасности компании BackChannel обнаружили хакерский сайт, на котором был доступ к интимным фото и видео девушек с сервиса OnlyFans. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным сайта ToDay News Ufa, контент предоставлялся на платной основе. Всего в базе были материалы 279 девушек. Специалисты отметили, что сервис OnlyFans имеет довольно плохую систему безопасности. Материалы может получить практически любой человек, который оформил подписку.