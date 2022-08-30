Интернет-вещание «Радио Крым» прервалось из-за взлома
Главред «Радио Крым» Изотов сообщил о взломе интернет-трансляции из-за границы
Интернет-вещание государственной радиостанции «Радио Крым» взломали днем 30 августа. Специалисты в данный момент восстанавливают возможность выходить в эфир. Об этом заявил главный редактор радиостанции Илья Изотов.
«Днем, примерно в 13:00, интернет-вещание „Радио Крым“ было взломано. Наша трансляция была прервана гимном соседней страны, перемежаемым нецензурной бранью», — сказал он РИА «Новости».
По его словам, сейчас вещание через спутник отключили, специалисты проводят восстановительные работы. Изотов отметил, что стандартное эфирное вещание — через обычные передатчики — продолжается в обычном режиме.
Ранее в августе стало известно о том, что хакеры взломали самый популярный в мире менеджер паролей LastPass. Компания уже привлекла к расследованию ведущую фирму в области кибербезопасности и криминалистики.