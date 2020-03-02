02 марта 2020, 10:30
Интернет-пользователи увидели видеоролик с захватом заложников на Филиппинах
Мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре филиппинской столицы Манила. Видеозапись происшествия опубликовали в интернете. Об этом сообщило ИА Nation News.
Местные СМИ поделились первыми снятыми роликами.
На место инцидента уже прибыли сотрудники полицейского спецназа. Пока есть информация лишь об одном раненном.
Ранее вооруженный человек захватил примерно 30 заложников в Маниле.