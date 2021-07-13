Инсульт у водителя спровоцировал массовое ДТП в Волгодонске

Массовое ДТП произошло в Волгодонске. Причиной этого стал приступ инсульта у одного из водителей. В результате пострадали два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Ситуация произошла утром 13 июля на улице Черникова, 10а. 69-летний водитель Renault Arkana потерял управление из-за плохого самочувствия. Медики установили, что у мужчины начался приступ инсульта. В результате он врезался в припаркованную Mazda-6. Иномарка по инерции отлетела в Chevrolet Lacetti.

Последний автомобиль покатился вперед и зажал между собой и Renault Fluence 26-летнего парня и 52-летнюю женщину. В этот момент они переходили дорогу. На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.