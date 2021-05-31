Инсульт случился у больного COVID-19 таксиста во время поездки

Инсульт случился у таксиста Юрия Брицкого, когда он вез пассажиров, в Санкт-Петербурге. В салоне машины находилась семья с двумя детьми, написал сайт «Петербургский дневник».

«Около 16 часов взял пассажиров — молодого человека, его супругу и двух детей, повез по адресу. На перекрестке с улицей Типанова, поворачивая, вдруг почувствовал, что левая рука не схватила руль, а упала вниз. Краем зрения увидел, что пассажир это заметил. Подумал еще: „Надо взять себя в руки и попробовать, а то неудобно, пассажиры подумают, что пьяный“. Получилось — но до следующего перекрестка», — вспомнил Брицкий.

Пассажир успел схватить руль и увернуть автомобиль от столба. В итоге машина влетела на бордюр. Далее клиент инструктировал водителя. Авто получилось остановить, и пассажир закричал жене, чтобы та вызвала медиков. Мимо проезжала карета скорой помощи, и Юрия госпитализировали.

Медики диагностировали у него инсульт. Также у пациента обнаружили коронавирус. Мужчине сделали высокотехнологичную операцию, благодаря чему он выжил. По словам врачей, именно инфекция спровоцировала инсульт.

Брицкий попросил передать спасшему его жизнь пассажиру благодарность за выдержку и правильные действия.