Инструктора летного училища уволили за секс с ученицей в небе

Российского пилота-инструктора Сасовского летного училища уволили за сексуальную связь с ученицей. Инструктор и курсантка занимались сексом в небе и снимали это на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Ваzа.

По данным канала, 28-летний инструктор и 21-летняя студентка провели необычный урок несколько месяцев назад. Инструктор со студенткой выполняли полет на самолете Cessna 172, и в процессе обучения «отклонились» от летной программы. Секс в небесах пара сняла на видео и выложила в социальные сети.

На видео наткнулись сотрудники училища, которые узнали в главном герое инструктора. Пилоту пришлось уволиться из Сасовского летного училища. Ирина последовала за учителем, ее отчислили.