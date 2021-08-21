Инструктор зиплайна разбился насмерть в Дагестане

Инструктор зиплайна погиб на площадке в Матласе в Дагестане. Он не смог принять туриста, который спускался по вниз по линии, сообщил «360» источник в экстренных службах Дагестана.

По его данным, мужчина не был пристегнут и сорвался вниз с обрыва. Это несчастный случай, добавил источник. Погибшему было 30 лет.

В июле в Дагестане едва не погибли две девушки. Они сорвались с качелей, установленных у обрыва Сулакского каньона. Обе остались живы и сильно не пострадали. По факту случившегося была начата прокурорская проверка.