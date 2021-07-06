Инструктор рассказал о шансах найти людей с Ан-26 живыми

Шансы на спасение пассажиров самолета Ан-26 еще остаются. Даже если самолет упал в воду, то люди могут быть живы в течение четырех часов, если им удалось надеть спасательный жилет или найти плавсредство.

Инструктор по выживанию МЧС России Михаил Макей в разговоре с «360» отметил, что температура воды в Охотском море составляет около 15-18 градусов. Время безопасного нахождения человека в такой воде — 3,5-4 часа.

«Великий путешественник-исследователь Ален Бомбар, который пересек Атлантический океан на резиновой шлюпке в одиночку говорил, что жертв легендарных кораблекрушений, которые погибли преждевременно, убили не море, не голод, не жажда, а чувство страха. Он имел в виду, что человека убивает страх, он начинает думать, что наступил конец, и перестает бороться», — отметил инструктор.

Организм человека может находиться в воде, температура которой не больше 15 градусов, до четырех часов, если есть какое-то плавсредство, сказал Михаил Макей. Он добавил, что при крушении самолета плавсредством могут быть его обломки. Они имеют хорошую плавучесть. Также на борту самолета для каждого пассажира есть спасательный жилет.

«Поэтому всегда надо слушать бортпроводников, как действовать в случае критической ситуации. Если перелет проходит над водным пространством, то члены экипажа обязательно демонстрируют, как пользоваться спасательными средствами», — добавил Макей.

По словам инструктора, человеку в такой ситуации нужно максимально сосредоточиться и успокоиться, добраться до плавсредства и ждать спасателей. Не стоит пытаться доплыть до берега, которого не видно, можно заблудиться.

«Тут стратегия выживания должна быть статическая, нужно оставаться на месте и ждать, пока придут на помощь. Сейчас все перелеты, все перемещения отслеживаются, помощь в любом случае придет», — сказал эксперт.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана самолет Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля перед посадкой. После этого начались поиски пропавшего воздушного судна. По предварительным данным, на его борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.